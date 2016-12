Trend geht zu „leiseren“ Feuerwerken

Zum Jahreswechsel werden in Österreich wieder Feuerwerke um mehr als zehn Mio. Euro gezündet. Zunehmend beliebter sind Feuerwerksbatterien, bei denen sich minutenlang ein Effekt an den anderen reiht. Laute Knallkörper sind weniger gefragt, was auch an den strengeren Vorschriften liegt. Letzte Übergangsregelungen für die Kennzeichnung von Feuerwerkskörpern laufen 2017 aus.

Mehr dazu in help.ORF.at