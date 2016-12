Wiener Müllabfuhr fährt Sonderschicht

Zu Weihnachten fallen in Wien um zehn Prozent mehr Müll an als sonst. Vor allem Geschenkpapier oder Verpackungskartons landen in den Abfalltonnen. Die Müllabfuhr ist derzeit in Extraschichten unterwegs.

