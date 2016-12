Football: Meister Denver aus dem Rennen

Die Super Bowl LI geht am 5. Februar in Houston ohne den Titelverteidiger über die Bühne. Die Denver Broncos verloren in der National Football League (NFL) bei den Kansas City Chiefs mit 10:33 und vergaben damit ihre letzte Aufstiegschance. Grund zur Freude hatten dafür die Miami Dolphins.

