Popstar mit nur 53 Jahren verstorben

Mit nur 53 Jahren ist Popsänger George Michael am Sonntag überraschend verstorben. Er sei „zu Hause friedlich entschlafen“, gab der Manager des britischen Musikers an. Nach Medienberichten soll Michael an Herzversagen gestorben sein. Die Musikwelt betrauert in Sozialen Netzwerken das Ableben eines brillanten Musikers. Elton John etwa schrieb von der „sanftesten und großzügigsten Seele“. Auch viele andere langjährige Weggefährten und Fans zeigten sich überrascht und gleichermaßen schockiert.

