Möglicher Serienmörder in Südfrankreich festgenommen

Ein junger Mann soll im Südosten Frankreichs mindestens drei Menschen umgebracht haben. Der 26-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht auf heute eine 80-jährige Frau in einem Ort in der Nähe von Valence getötet zu haben, wie der Sender BFMTV unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete.

In einem Nachbarort wurden zudem die Leichen eines älteren Paares gefunden. Die Polizei nahm den Verdächtigen heute Vormittag am TGV-Bahnhof von Avignon fest, wie der Sender France Bleu berichtete - mehr als 100 Kilometer weiter südlich.

Unterwegs habe der Verdächtige zudem in Orange mit einem Stein und einem Messer zwei weitere Personen verletzt, hieß es in dem Bericht außerdem. Der Hintergrund der Gewalttaten war zunächst unklar.