Fahrerflucht auf Skipiste: Verletzte alleingelassen

Nach einem Skiunfall in Saalbach-Hinterglemm (Salzburg) ist am Stefanitag der unbekannte Unfallverursacher geflüchtet, ohne sich um die verletzte Skifahrerin zu kümmern. Auch tags zuvor war es in Salzburg zu einem schweren Skiunfall gekommen.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at