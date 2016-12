Jahresrückblick: Österreicher auf dem Weg zur Weltspitze

Auch im Jahr 2016 haben sich einige österreichische Sportler ins Rampenlicht gekämpft. So schaffte Tennisspieler Dominic Thiem sensationell den Sprung unter die Top Ten in der Weltrangliste, ebenso wie Dartspieler Mensur Suljovic. Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Karateka Alisa Buchinger machten sich zu Hoffnungsträgern für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Und mit Jakob Pöltl spielt erstmals ein Österreicher in der besten Basketballliga der Welt.

