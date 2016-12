„Rogue One“ bleibt Kinofavorit in Nordamerika

Vor genau einem Jahr füllte „Star Wars 7: Das Erwachen der Macht“ die Kinos in den USA und Kanada. Weihnachten 2016 übernahm der „Star Wars“-Ableger „Rogue One“ das Zepter.

Nach ersten Hochrechnungen des Box Office Mojo von gestren spülte der Film von Regisseur Gareth Edwards an seinem zweiten Wochenende - mit mehr als vier Feiertagen - allein in Nordamerika geschätzte 96 Millionen Dollar (92 Mio. Euro) in die Kinokassen.

„Sing“ auf Platz zwei, „Passenger“ abgeschlagen

Klar abgeschlagen schaffte der in Deutschland schon vor Wochen gestartete Trickfilm „Sing“ mit den Stimmen von Matthew McConaughey, Reese Witherspoon und Scarlett Johansson den zweiten Platz. Sein Kartenverkauf erreichte in den USA und Kanada mit rund 56 Mio. Dollar etwas mehr als der Hälfte von „Rogue One“.

Enttäuschung auch für die Sci-Fi-Romanze „Passengers“ mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Vermutlich aufgrund ihrer Kritiken blieb sie mit 23 Mio. Dollar Starteinnahmen deutlich hinter den Erwartungen zurück.

„Assassin’s Creed“ als Schlusslicht

Die ausschließlich für ein erwachsenes Publikum zugelassene derbe Chaoskomödie „Why Him“ mit Bryan Cranston und James Franco landete mit 16,7 Mio. Dollar auf Platz vier.

Die Videospiel-Verfilmung „Assassin’s Creed“ mit Michael Fassbender und Marion Cotillard (15 Mio. Dollar) musste sich mit dem Schlusslicht der Top Five der nordamerikanischen Kinocharts zufriedengeben.