Eishockey: „Haie“ lassen Salzburg ausrutschen

Red Bull Salzburg hat in der Erste Bank Eishockey Liga den Anschluss an Spitzenreiter Vienna Capitals am Montag endgültig verloren. Der Titelverteidiger musste in der 35. Runde zuhause gegen die Innsbrucker „Haie“ eine 1:5-Schlappe einstecken und liegen nun bereits zwölf Punkte hinter dem Tabellenführer. Die Capitals ließen hingegen gegen Schlusslicht Olimpija Ljubljana nichts anbrennen und fixierten als erstes Team die Teilnahme am Play-off. Der KAC benötigte unterdessen für den zehnten Sieg in Serie einen Kraftakt.

