Drei Tote nach Gefängnisrevolte in Südafrika

Bei einer Gefängnisrevolte in Südafrika sind heute drei Menschen getötet und 26 weitere verletzt worden. Im Gefängnis St. Albans außerhalb von Port Elizabeth habe es „einen Zusammenstoß zwischen Gefängnismitarbeitern und Insassen“ gegeben, sagte ein Sprecher der südafrikanischen Justizvollzugsbehörde der Nachrichtenagentur AFP.

Zehn der Verletzten befänden sich in einem ernsten Zustand. „Wir können nicht sagen, wie viele Häftlinge es sind und wie viele Mitarbeiter“, sagte Maistry zu der Opferbilanz. Nach seinen Angaben waren in dem Gefängnis wie jedes Jahr über die Weihnachtstage besondere Sicherheitsmaßnahmen verhängt worden, um Proteste oder Aufstände von Häftlingen zu verhindern. Bereits im Jahr 2013 hatte sich ein tödlicher Gefängnisaufstand in St. Albans ereignet.