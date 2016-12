Geparden wesentlich stärker bedroht als vermutet

Geparden sind vermutlich wesentlich stärker vom Aussterben bedroht als bisher angenommen. Nur noch knapp 7.100 der Tiere lebten auf gerade einmal neun Prozent der ursprünglichen Verbreitungsfläche, berichten Forscher im Fachblatt „Proceedings“ der US-nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS).

Die Wissenschafter plädieren dafür, den Gefährdungsstatus von Geparden auf der Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) von „gefährdet“ auf „stark gefährdet“ hochzusetzen.

Großteil der Tiere in Afrika und Asien

Der Großteil der Raubkatzen ist in Afrika heimisch: Noch etwa 7.000 Geparden (Acinonyx jubatus) streifen der Analyse zufolge vor allem südlich der Sahara durch Savannen und Steppen. In Asien - genauer im Iran - seien es weniger als 50 Tiere der Unterart Acinonyx jubatus venaticus.

Ihre Lebensräume in Afrika sind weitreichend, zerstreut - und in vielen Fällen nicht besonders geschützt: Nur 23 Prozent der Lebensräume befinden sich in Schutzgebieten, wie die Wissenschafter um Sarah Durant von der Zoologischen Gesellschaft von London berichten.

Schutzzonen unzureichend

Die besonders überwachten Schutzzonen seien unzureichend, um die derzeit 33 Populationen vor dem Aussterben zu bewahren, betonen die Forscher. Die außerhalb der Schutzgebiete lebenden Tiere seien wesentlich stärker bedroht.

Die Studie endet mit einem Plädoyer für die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts für eben jene schrumpfenden Populationen, das eine Koexistenz von Mensch und Tier ermögliche. Ohne entsprechende Maßnahmen, so das Fazit der Wissenschafter, sei nicht nur das Fortbestehen von Geparden, sondern auch anderer bedrohter und ähnlich weiträumig lebender Arten zweifelhaft.