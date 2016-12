So viele Tote im „Tatort“ wie noch nie

Der „Tatort" feiert im Jubiläumsjahr einen Rekord: In 37 Filmen wurden 162 Leichen gezählt - so viele wie in keinem Jahr zuvor. Von den derzeitigen Top fünf der leichenreichsten Filme wurden demnach zwei im Jahr 2016 gezeigt: die Stuttgart-Folge "Im gelobten Land" mit 26 Leichen sowie der Bremer Fall "Der hundertste Affe" mit 21 Leichen. Die Zählung kommt von der Fanseite "Tatort-Fundus“.

Den Rekord hielt zuvor das Jahr 2014 mit 150 Toten in 36 Filmen. Dabei ließ ein einzelner „Tatort“ in Westernmanier mit Ulrich Tukur die Zahl der Toten um 51 deutlich in die Höhe schnellen. 2015 gab es 111 Leichen in 40 Krimis. 2013 wurden 73 Tote in 36 Filmen gezählt, 2012 in 35 Filmen 88. Die Reihe „Tatort“ gibt es seit 1970. Dieses Jahr lief der 1000. Krimi.