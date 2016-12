Fußball: Chelsea rückt Rekord immer näher

Der FC Chelsea hat am Boxing Day seine Siegesserie in der englischen Premier League souverän fortgesetzt. Die „Blues“ setzten sich heute in der 18. Runde gegen Bournemouth daheim mit 3:0 durch und feierten damit den zwölften Sieg in Serie. Der Rekord von Arsenal ist damit in Griffweite. Die „Gunners“ blieben Chelsea derweil mit einem späten Erfolg über West Bromwich auf den Fersen. Einen neuerlichen Dämpfer setzte es hingegen für Titelverteidiger Leicester City.

