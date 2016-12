Güterzug in Kärnten entgleist

In der Nacht auf heute ist in Spittal an der Drau in Kärnten ein Güterzug entgleist. Die Ursache ist noch unbekannt, teilte die Polizei mit. Der Zug sei nicht umgestürzt und es sei auch kein Personenschaden entstanden. Die Bahnstrecke östlich des Bahnhofs sei vorerst gesperrt.