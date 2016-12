Sternsinger sammeln wieder für Hilfsprojekte

Die Sternsinger sind wieder unterwegs. Rund 85.000 Kinder der Katholischen Jungschar werden traditionsgemäß in den kommenden Tagen als die Heiligen Drei Könige von Haus zu Haus Segenswünsche für das neue Jahr verbreiten und singend Spenden sammeln. Zu Gute kommt das Geld Notleidenden auf der ganzen Welt, die in rund 500 Entwicklungshilfeprojekten in Afrika, Asien und Lateinamerika eingebunden sind.

Schwerpunkt Tansania

Im Fokus der Sternsingeraktion 2017 steht Tansania. In dem ostafrikanischen Land mit geschätzten 53 Millionen Einwohnern leben 70 bis 80 Prozent der Einwohner direkt von der Landwirtschaft - oft rein zur Selbstversorgung. Wegen der klimatischen Bedingungen, mangels verfeinerter Anbautechniken oder auch Landraub ist die Ernte in manchen Regionen nicht gesichert. Die Folge sind Hunger und Armut.

In- und ausländische Agrarunternehmer und Investoren, die im großen Stil Pflanzen für den Export anbauen oder einfach Grund erwerben wollen, vertreiben Kleinbauern oder Hirten vom ihrem Acker- und Weideland. Das geschieht manchmal mithilfe korrupter Beamter oder indem unkundige Dorfbewohner überrumpelt werden. Hier sorgen von der Dreikönigsaktion unterstützte Organisationen dafür, dass Bauern und Hirten einen Rechtsbeistand bekommen und Aufklärung, welche Rechte sie haben und wie sie gegen Landraub vorgehen können.

Keine Visite in der Hofburg

Die Sternsinger besuchen traditionell neben kirchlichen Würdenträgern auch Prominente aus der Politik oder Sport. Den Auftakt machen Caspar, Melchior und Balthasar heute im erzbischöflichen Palais in Wien bei Kardinal Christoph Schönborn. Da es derzeit keinen Bundespräsidenten gibt, entfällt der traditionelle Besuch in der Hofburg. Im Vorjahr nahmen die Sternsinger 16,7 Millionen Euro in ganz Österreich ein.