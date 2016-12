Missbrauchsfälle Wilhelminenberg – Verfahren eingestellt

Gegen mehr als zehn Personen ist wegen Missbrauchsverdachts im ehemaligen Kinderheim am Wilhelminenberg in Wien ermittelt worden. Es war das erste große Verfahren in der Causa. Doch es wurde eingestellt, bestätigt die Staatsanwaltschaft.

Mehr dazu in wien.ORF.at