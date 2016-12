Grüne für Abschaffung der Fachgruppen in WKÖ

Die designierte Chefin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth, will dem Aufruf von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl folgen und an der geplanten Reform der Kammer mitarbeiten. Jungwirth will unter anderen Punkten „Schluss machen mit den teuren Zehnfach-Strukturen“ in der WKÖ. Die Mitgliedsbeiträge könnten um stolze 75 Prozent abgesenkt werden, so die Grüne.

Die Landeskammern würden zu regionalen Geschäftsstellen ohne Rechtspersönlichkeit. Und: „Statt 857 Fachgruppen samt ihren Geschäftsführern und Mitarbeitern könnte man so reformieren, dass es nur noch Fachverbände gibt. Das könnten dann vielleicht auch ein paar mehr werden; insgesamt so 100 bis 120“, sagte Jungwirth im APA-Gespräch.

Die etwaige Erhöhung der Zahl der Fachverbände würde sich ergeben, wenn einander „wesensfremde“ Berufsgruppen, die bisher zusammengefasst sind, neu eingeteilt würden. Das Service für Mitglieder sei wichtig und brauche bzw. dürfe nicht unter den Reformen leiden. Unbedingt ein Ende finden müssten auch die Mehrfachmitgliedschaften, so die Steirerin.