Mit Auto auf Salzburger Skipiste hängen geblieben

Das blinde Vertrauen auf sein Navigationsgerät hat gestern Abend einen deutschen Urlauber in Zell am See (Salzburg) vollkommen in die Irre geführt. Der 72-Jährige landete mit seinem Auto auf einer Piste der Schmittenhöhe.

