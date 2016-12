Erste Artikel für türkisches Präsidialsystem angenommen

Trotz wütender Proteste aus der Opposition hat die Verfassungskommission des türkischen Parlaments erste Artikel der geplanten Verfassungsreform für ein Präsidialsystem angenommen. Die ersten beiden von insgesamt 21 Artikeln seien bei der mehr als 15-stündigen Sitzung in der Nacht auf heute angenommen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Dabei handelt es sich unter anderem um die Aufstockung der Zahl der Abgeordneten von 550 auf 600.

Die Regierungspartei AKP will auf Betreiben von Staatschef Recep Tayyip Erdogan ein Präsidialsystem einführen. Sie wird dabei von der ultranationalistischen MHP unterstützt.

Parlament muss abstimmen

Nachdem die Verfassungskommission die Vorschläge angenommen hat, muss das Parlament über die Reform abstimmen. 330 der 550 Abgeordneten sind notwendig, um das von Erdogan angestrebte Referendum abzuhalten. Die islamisch-konservative AKP und die kleinste Oppositionspartei MHP hätten dafür gemeinsam eine ausreichende Mehrheit.

Die beiden anderen Oppositionsparteien - die Mitte-links-Partei CHP und die prokurdische HDP - laufen Sturm gegen die einschneidende Reform. Sie befürchten eine „Diktatur“ in der Türkei. Die Änderungen würden Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen. Die Regierung rechnet im Frühjahr mit einem Referendum.

Erster Putschprozess begonnen

29 türkische Polizisten stehen unterdessen in Istanbul seit heute wegen ihrer angeblichen Verwicklung in den gescheiterten Militärputsch vom Juli vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, sich in der Putschnacht vom 15. Juli der Anordnung zum Schutz des türkischen Präsidenten widersetzt zu haben.

Der Prozess im größten Gerichtssaal der Türkei in einem Gebäude gegenüber dem Gefängnis von Silivri am Stadtrand von Istanbul begann mit der Verlesung der Vorwürfe, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die ersten Verhandlungen sollen vier Tage lang dauern.

21 Angeklagten droht dreimal lebenslänglich insbesondere wegen „Versuchs des Umsturzes der Verfassungsordnung“ und „Versuchs des Sturzes der Regierung“. Den acht anderen Polizisten drohen Haftstrafen von bis zu 15 Jahren wegen „Zugehörigkeit zu einer bewaffneten terroristischen Organisation“.