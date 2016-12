Kritik an Hebammenmangel in Wien

Die Patientenanwaltschaft warnt vor einem Mangel an Hebammen vor allem in Wien. In manchen Bezirken gibt es keine Hebamme mit einem Kassenvertrag, obwohl es - wenn man früh aus dem Spital entlassen wird - einen Anspruch gibt.

