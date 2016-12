Asylhöchstzahl für 2017 bereits teils ausgeschöpft

Im Jahr 2016 gilt eine Asylhöchstzahl von 37.500 Anträgen in Österreich. Im kommenden Jahr werden maximal nur noch 35.000 Anträge zugelassen. Dieses Kontingent ist bereits zum Teil ausgeschöpft, berichtet das Ö1-Morgenjournal.

„Wir sehen eine Situation, dass wir insbesondere ja etwa 14.000 Dublin-Fälle so quasi in Pipeline haben.“ Die seien noch nicht zum Verfahren zugelassen. „Die werden abreifen, nicht alle 14.000, manche werden wahrscheinlich dann zurückgestellt werden, oder es wird gar kein Verfahren einzuleiten sein“, so Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Frage nach weiteren Grenzkontrollen

Das hieße für Österreich, „dass wir von diesen 35.000 nur mehr einen Polster von etwa 20, vielleicht ein bisschen mehr noch, 23.000 Menschen haben, die wir aufnehmen können nach dem Regierungsbeschluss“, so der Minister.

Wie es mit den Grenzkontrollen weitergeht, ist noch offen. Bis Mitte Februar gilt für Österreich noch die Genehmigung der EU, dass bei Bedarf Grenzkontrollen durchgeführt werden können. Bis Ende Jänner wird die Lage evaluiert.