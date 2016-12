Soll mit neuer Partei antreten

In Südkorea stehen die Zeichen auf Erneuerung: 29 Abgeordnete spalteten sich zu einer neuen Partei ab, um sich von Präsidentin Park Geun Hye und ihrem Korruptionsskandal zu distanzieren. An der Spitze soll, so der Wunsch der ausgetretenen Parlamentarier, der scheidende UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon stehen. Es wird seit Längerem erwartet, dass Ban, der sich noch bedeckt hält, antreten wird - ohne die Last der Politaffäre Parks.

