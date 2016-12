Deutsche Bank braucht ab 2017 weniger Kapital

Die Deutsche Bank braucht wie die meisten Geldhäuser in Europa von 2017 an keine so dicke Kapitaldecke mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) als Bankenaufseher habe die geforderte harte Kernkapitalquote für die Bank auf mindestens 9,51 Prozent - einschließlich Übergangsregelungen - festgelegt, teilte das Institut heute mit.

Unterhalb dieser Schwelle müsste die Bank Dividenden, andere Ausschüttungen und Boni kürzen oder streichen. Im laufenden Jahr musste die Deutsche Bank mindestens 10,76 Prozent hartes Kernkapital vorhalten. Ende September war das Institut auf 12,58 Prozent gekommen.

Kleinere Banken sollen sich absichern

Von kleineren Banken will die deutsche Finanzaufsicht (BaFin) dafür mehr Kapital. Damit sollen sie sich besser gegen einen abrupten Zinsanstieg absichern. Der oberste BaFin-Bankenaufseher Raimund Röseler fordert von Jänner an von den deutschen Geldinstituten einen zusätzlichen Kapitalpuffer gegen Zinsänderungsrisiken, wie die Behörde in Bonn mitteilte.

Banken, die nicht direkt von der EZB beaufsichtigt werden, müssen dann genügend Eigenmittel vorhalten, um die Folgen einer plötzlichen und unerwarteten Zinsänderung um zwei Prozentpunkte auf ihr Anlagebuch abzufedern. Die betroffenen Banken können ihre bestehenden Vorsorgepuffer darauf anrechnen lassen.