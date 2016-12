Zug entgleist: Tauernbahn bis Donnerstag gesperrt

In der Nacht auf heute sind auf der Zugsstrecke östlich des Bahnhofs Spittal/Drau in Kärnten einige Waggons eines Güterzuges entgleist. Der Schaden geht in Millionenhöhe. Die Tauernbahn bleibt bis Donnerstagfrüh gesperrt.

