Attacke mit Baseballschläger wegen lauter Musik

Zwei Wiener sind in einem Wohnhaus in Favoriten wegen lauter Musik in Streit geraten. Ein 20-Jähriger hat dabei seinen Nachbarn mit einem Baseballschläger am Kopf schwer verletzt. Die Polizei nahm den Angreifer fest.

