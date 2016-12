Navi führte Urlauberauto auf Skipiste

Das blinde Vertrauen auf sein Navigationsgerät hat gestern Abend einen deutschen Urlauber in Zell am See (Salzburg) vollkommen in die Irre geführt. Der 72-Jährige landete mit seinem Auto auf einer Piste der Schmittenhöhe.

