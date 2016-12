Mitarbeiter täuschte Firmeneinbruch vor

Um an Bargeld und Computer zu gelangen, soll ein Arbeiter einen Einbruchsdiebstahl in einer Firma in Gössendorf im Bezirk Graz-Umgebung vorgetäuscht haben. Am 26. September war der Diebstahl angezeigt worden.

