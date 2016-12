Medienberichte: Carrie Fisher ist tot

„Star Wars“-Star Carrie Fisher ist tot. Wie mehrere US-Medien berichten, ist die US-Schauspielerin an den Folgen ihres Herzinfarktes gestorben. Die 60-jährige Darstellerin der Prinzessin Leia aus der „Star Wars“-Saga hatte am Freitag auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen Herzstillstand erlitten. Sie wurde wiederbelebt, zwischendurch hieß es, ihr Zustand habe sich stabilisiert. Nun berichteten der „Hollywood Reporter“ und andere Medien unter Berufung auf ihren Agenten von ihrem Ableben.

Laut Medienberichten hatte Fisher in London gerade die Dreharbeiten für die dritte Staffel der britischen Sitcom-Fernsehserie „Catastrophe“ beendet. Zudem veröffentlichte sie vor Kurzem ihre Autobiografie „The Princess Diarist“, in der sie über das Geschehen hinter der Bühne bei den Dreharbeiten zum ersten „Star Wars“-Film erzählt. 2015 war Fisher in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ nochmals in ihre berühmte Rolle als - inzwischen stark gealterte - Prinzessin Leia geschlüpft.