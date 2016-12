D: Großer Hanukkah-Leuchter bei Brandenburger Tor

Rund eine Woche nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat der Sohn eines der Opfer am Brandenburger Tor Europas größten Hanukkah-Leuchter entzündet. Or Elyakim zündete heute am Abend stellvertretend für alle Opfer die vierte Kerze am Leuchter an. Seine Mutter war bei dem Anschlag getötet worden, sein Vater erlitt bei der blutigen Lkw-Attacke schwere Verletzungen, wie der Rabbiner Shmuel Segal mitteilte.

