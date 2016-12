Trump Tower in New York teilweise evakuiert

In Donald Trumps Hochhaus Trump Tower in New York ist es gestern zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zumindest Teile des Gebäudes seien evakuiert worden, berichteten mehrere New Yorker Medien am Nachmittag (Ortszeit) übereinstimmend.

Nach einem Bericht des Senders NBC könnte ein verdächtiges Päckchen der Grund für die Aktion gewesen sein, die mittlerweile wieder für beendet erklärt wurde. Der designierte Präsidentschaftskandidat Trump soll sich nicht in dem Gebäude aufgehalten haben.