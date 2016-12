Historisches Treffen

75 Jahre nach dem japanischen Überraschungsangriff auf die US-Pazifikflotte in Pearl Harbor haben Japans Ministerpräsident Shinzo Abe und US-Präsident Barack Obama am Dienstag (Ortszeit) der Opfer gedacht. Abe erklärte am Mahnmal für die mehr als 2.400 Opfer des Angriffs im US-Bundesstaat Hawaii sein „aufrichtiges und immerwährendes Beileid“. Beide Staatschefs nutzten ihre Reden, um Plädoyers gegen den Krieg zu halten. Obama grenzte sich in seiner Ansprache zudem von den außenpolitischen Vorstellungen seines designierten Nachfolgers Donald Trump ab.

