Wieder tödlicher Lkw-Unfall in Tirol

Ein 44-jähriger Tiroler ist gestern Abend auf der Reschenstraße bei Nauders in Tirol mit seinem Lkw über eine Böschung gestürzt. Der Fahrer war unter dem umgestürzten Lkw eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Erst am Vormittag war ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall zwischen dem Holzleitensattel und Nassereith ums Leben gekommen.

Mehr dazu in tirol.ORF.at