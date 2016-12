St. Pölten: Neue Polizeischule verzögert sich

Die Eröffnung der Polizeischule in einem ehemaligen Möbelhaus am St. Pöltner Europaplatz verzögert sich. Aufgrund von Problemen beim Mietvertrag dürfte das Ausbildungszentrum erst Mitte 2017 in Betrieb gehen.

