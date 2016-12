Eisenberg und Nielsen verstärken „Justice League“

Die Macher hinter dem neuen Superheldenfilm „Justice League“ bekommen weitere prominente Unterstützung. US-Schauspieler Jesse Eisenberg (33, „Cafe Society“) soll den Bösewicht Lex Luthor spielen, den er bereits in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ verkörperte, wie das Onlinemagazin Variety berichtete. Der verrückte, hoch intelligente und unkontrollierbare Jungunternehmer muss diesmal von Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill) und Wonder Woman (Gal Gadot) gestoppt werden.

Auch die dänische Schauspielerin Connie Nielsen (51, „Nymphomaniac“, „Gladiator“) ist dem Bericht zufolge mit dabei - sie spielt die Superheldin Queen Hippolyta. Der Film soll im November 2017 in den USA starten, die Dreharbeiten laufen bereits seit April 2016.