Berlin-Anschlag: Behörden prüfen Spur in die Niederlande

Nach dem Tod des mutmaßlichen Attentäters von Berlin haben die Ermittler Medienberichten zufolge eine SIM-Karte aus den Niederlanden in dessen Rucksack gefunden. Diese stamme aus einem Bestand an SIM-Karten, die zwischen dem 20. bis 22. Dezember in Zwolle, Breda und Nijmegen in Kaufhäusern verteilt wurden, berichtete die Zeitung „La Repubblica“ heute.

Ob das bedeutet, dass Anis Amri auf seiner Flucht über Frankreich nach Italien auch in den Niederlanden haltgemacht hat oder auf andere Weise an die Karte gekommen ist, ist unklar.

Bericht: Obduktion noch nicht abgeschlossen

Amri wurde Freitagnacht von italienischen Polizisten in Sesto San Giovanni nördlich von Mailand erschossen. Statt bei der Personenkontrolle seinen Ausweis zu zeigen, zog er eine Pistole aus seinem Rucksack und eröffnete das Feuer auf die Beamten. Diese schossen zurück.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa befindet sich die Leiche weiterhin in der Gerichtsmedizin in Mailand, da die Obduktion noch nicht abgeschlossen ist.

Polnischer Lkw-Fahrer wird beigesetzt

Der beim Terroranschlag getötete Lastwagenfahrer aus Polen soll am Freitag in seiner Heimat beigesetzt werden. Das teilte sein Arbeitgeber, die Speditionsfirma Ariel Zurawski, auf Facebook mit. Der Trauergottesdienst und die Beerdigung sollten in dem Ort Banie bei Szczecin stattfinden. Zugleich dankte die Firma im Namen der Familie von Lukasz U. für die Beileidsbekundungen und Worte der Unterstützung aus aller Welt.