Eigenproduktion floriert

Die Legalisierung von Cannabis in den USA schreitet voran: Rund 20 Prozent der US-Bevölkerung können die Droge mittlerweile als Genussmittel legal nutzen. Dabei setzen die USA erfolgreich auf Eigenproduktion. In Mexiko wird immer noch hektarweise Cannabis für den US-Markt angebaut, der Bedarf auf der anderen Seite sinkt aber stetig. In dem vom Drogenkrieg geschüttelten Staat befeuert dieser Wandel eine Debatte über die Freigabe im eigenen Land.

Lesen Sie mehr …