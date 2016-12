Zug rammt Bus: Viele Opfer bei Unfall nahe Tunis

Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Zug sind in Tunesien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Ein Autobus eines regionalen Verkehrsbetriebes sei heute in der Früh in Sidi Fathallah, einem Vorort südlich der Hauptstadt Tunis, von einem Zug gerammt worden, teilte das Innenministerium mit.

APA/AFP/Fethi Belaid

Durch die Wucht des Zusammenpralls sei der Bus in zwei Teile zerrissen worden. 34 Verletzte wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht, wie das Innenministerium weiter mitteilte. Zur Identität der Todesopfer wurden keine Angaben gemacht. Der private Radiosender Mosaique FM berichtete, unter den Toten sei ein Kind. Außerdem gebe es 42 Verletzte, darunter acht Angehörige des Militärs.