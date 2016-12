Moskau und Ankara zurückhaltend

Waffenruhe für Syrien ja oder nein? Laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu haben sich Russland und die Türkei auf einen neuen Anlauf zu einer landesweiten Waffenruhe in Syrien geeinigt, wie die Agentur am Vormittag vermeldete. Im Kreml will man davon allerdings nichts wissen. Und auch der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu gab sich Mittwochmittag zurückhaltender. Die Türkei habe „Vorbereitungen“ für ein Abkommen in Richtung einer Waffenruhe getroffen, hieß es. Unterdessen attackierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die USA schwer.

