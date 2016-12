Scarlett Johanssons Filme bei Kinoeinnahmen top

Scarlett Johansson ist jener Hollywood-Star, dessen Filme im ablaufenden Jahr am meisten Geld an den Kinokassen einspielten. 1,2 Mrd. US-Dollar (1,15 Mrd. Euro) nahmen ihre beiden Werke, das Superheldenepos „Captain America: Civil War“ und die Hollywood-Satire „Hail Caesar“ der Coen-Brüder, weltweit ein. Der Erfolg ist dabei primär dem Disney-Werk „Captain America: Civil War“ zuzurechnen.

So lag dieses mit Ticketeinnahmen von 1,15 Mrd. US-Dollar (1,10 Mrd. Euro) heuer weltweit an der Spitze der kommerziell erfolgreichsten Filme. Entsprechend finden sich mit Chris Evans und Robert Downey junior auch zwei Kostars von Johansson auf Platz zwei und drei der Statistik. Dahinter folgt die australische Schauspielerin Margot Robbie, deren Streifen „Suicide Squad“ und „The Legend of Tarzan“ mit Christoph Waltz insgesamt 1,1 Mrd. US-Dollar (1,05 Mrd. Euro) einspielten.