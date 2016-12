Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ feiert 70. Geburtstag

Das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ feiert am 4. Jänner nächsten Jahres seinen 70. Geburtstag. Vor sieben Jahrzehnten brachte der damalige Chefredakteur Rudolf Augstein (1923 - 2002) die erste Ausgabe des politischen Magazins heraus, das sich zu einem Leitmedium in der deutschen Presselandschaft entwickelte. „Wir investieren in zahlreiche neue Produkte und sind als multimediales Haus hervorragend aufgestellt“, teilte „Spiegel“-Geschäftsführer Thomas Hass heute mit.

„Sturmgeschütz der Demokratie“

In Anlehnung an das Image des Nachrichtenmagazins, das unter Augsteins Ägide als „Sturmgeschütz der Demokratie“ galt, sagte Chefredakteur Klaus Brinkbäumer der Nachrichtenagentur dpa: „Das Wort ‚Sturmgeschütz‘ ist mir zu militaristisch. Damit ist aber gemeint, Verteidiger der Demokratie zu sein.“ Angesichts von Terrorismus und Rechtspopulismus forderte Brinkbäumer die deutschen Medien auf, sich für Pressefreiheit und Demokratie einzusetzen.