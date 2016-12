Ungarn: Kündigungen nach verfälschtem Orban-Interview

Das regierungsnahe ungarische Medienunternehmen Mediaworks hat auf die satirische Verfälschung eines Interviews mit dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit Kündigungen reagiert. Die verantwortliche Redakteurin des „Fejer Megyei Hirlap“ (Nachrichtenblatt des Bezirks Fejer) aus Szekesfehervar bei Budapest wurde ebenso gekündigt wie vier weitere leitende Mitarbeiter dieser und einer zweiten Zeitung, wie das Internetportal Veszpremkukac.hu berichtete.

Erfundene Zitate hinzugefügt

In der Weihnachtsausgabe des „Fejer Megyei Hirlap“ erschien das für alle zwölf Mediaworks-Blätter zentral redigierte Orban-Interview mit satirischen Verfälschungen, die ein Unbekannter eingefügt hatte. Unter anderem wurde Orbans Aussage, wonach Ungarn deshalb ein stabiles Land sei, weil die Regierung das Volk regelmäßig nach seiner Meinung befrage, um den frei erfundenen Zusatz ergänzt: „Obwohl sie uns gar nicht interessiert hat.“

An einer anderen Stelle wird Orban, der dem Christentum eine staatstragende Funktion in seinem Land zubilligt, fälschlicherweise in den Mund gelegt: „Ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen zu einer heidnischen Auffassung von Weihnachten zurückkehren.“

Urheber unbekannt

Der „Bearbeiter“ des Interviews konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Festzustehen scheint lediglich, dass jemand von einem Computer der zu Mediaworks gehörenden Regionalzeitung „Naplo“ (Tagebuch) aus in das Redaktionssystem des „Fejer Megyei Hirlap“ eingegriffen hat. Deshalb wurden bei „Naplo“ die Chefredakteurin und der IT-Chef gefeuert.