Ski alpin: Sturmböen verhindern Herren-Abfahrt

Der starke Wind hat sich beim Herren-Weltcup im Santa Caterina als Spielverderber erwiesen. Die für heute geplante Abfahrt musste wegen orkanartiger Böen abgesagt werden. Zuvor waren der Bewerb schon verkürzt und der Start um eine Stunde nach hinten verlegt worden.

Kurz nach Mittag entschloss sich die Jury zur endgültigen Absage. Morgen (10.30 bzw. 14.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) geht in Santa Caterina noch eine Kombination aus Super-G und Slalom in Szene.

