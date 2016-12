Türkei: 34 Soldaten wegen Gülen-Verbindung verhaftet

Die türkische Polizei hat 34 Soldaten in der Hauptstadt Ankara festgenommen. Ihnen werden Verbindungen zur Bewegung um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch meldete. Die türkische Führung macht Gülen für den Putschversuch am 15. Juli verantwortlich und geht seit Monaten gegen mutmaßliche Anhänger vor.

26 der nun Festgenommenen gehören zur Gendarmerie, meldete Anadolu weiter. Die anderen verteilen sich auf die Landstreitkräfte, die Luftwaffe und Marine.

Seit dem Putschversuch haben die Behörden Zehntausende wegen mutmaßlicher Gülen-Verbindungen festgenommen. Nach offiziellen Angaben wurden seitdem mehr als 40.000 Verdächtige in Untersuchungshaft genommen.