Örtliche Bauaufsicht bei Parlamentsumbau vergeben

Die Bietergemeinschaft Werner Consult/Wendl ZT GesmbH übernimmt die Örtliche Bauaufsicht bei der Generalsanierung des Parlamentsgebäudes. Die in Wien und Graz ansässige Arbeitsgemeinschaft, die sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durchsetzen konnte, wird das Sanierungsprojekt in den kommenden Jahren in allen baulichen Fragen begleiten, berichtete die Parlamentskorrespondenz heute.

Die Örtliche Bauaufsicht vertritt die Bauherrin an Ort und Stelle und leitet die Baustelle - das heißt, sie überwacht die Baumaßnahmen, koordiniert sämtliche ausführender Firmen, nimmt ihre Leistungen ab, stellt sicher, dass Kosten- und Qualitätsvorgaben eingehalten werden, kümmert sich um Sicherheitsfragen und die gesamte Logistik. Außerdem ist Consult/Wendl ZT zuständig für die gesamtheitliche Baustellendokumentation, die Feststellung von Mängeln sowie deren Behebung.

Die Generalsanierung beginnt im Sommer 2017, nach Absiedelung des parlamentarischen Betriebs in die verschiedenen Ausweichquartiere in und bei der Hofburg. Derzeit werden die Ausschreibungen der Bauleistungen vorbereitet, die Ausschreibungen sollen Anfang 2017 starten.