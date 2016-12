Tunesien will Plan zum Umgang mit Dschihadisten vorlegen

Die tunesische Regierung will einen Plan zum Umgang mit Dschihadisten vorlegen, die von ausländischen Kampfregionen in ihre Heimat zurückkehren. Der Ministerrat werde morgen über einen Aktionsplan entscheiden, verlautete aus Regierungskreisen in Tunis. Dem Treffen unter Vorsitz von Ministerpräsident Youssef Chahed seien bereits einige Expertentreffen vorausgegangen.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben sich mehr als 5.500 Tunesier Dschihadistengruppen wie dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen und kämpfen in Syrien, im Irak und in Libyen. Die Behörden fürchten, dass diese kampferprobten Extremisten nach und nach in die Heimat zurückkehren. Vergangene Woche teilte Tunesiens Innenminister Hedi Majdoub mit, 800 tunesische Dschihadisten seien bereits zurückgekehrt.

Aberkennung von Staatsbürgerschaft gefordert

Die tunesische Geheimdienstgewerkschaft forderte, Dschihadisten die Staatsangehörigkeit abzuerkennen, damit sie nicht nach Tunesien einreisen können. Die tunesische Verfassung verbietet allerdings die Aberkennung der Staatsangehörigkeit, wie Präsident Beji Caid Essebsi kürzlich betonte.

Seine Äußerung, nicht jeder Dschihadverdächtige könne ins Gefängnis gesteckt werden, löste allerdings Empörung in der Bevölkerung aus, in Tunis demonstrierten Hunderte Menschen „gegen Straffreiheit für Terrorgruppen“.