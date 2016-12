Amris Fluchtroute führte offenbar auch über Niederlande

Der mutmaßliche Berlin-Attentäter Anis Amri ist bei seiner Flucht offenbar auch durch die Niederlande gereist. Der Tunesier sei in der Nacht zum 22. Dezember von der niederländischen Stadt Nijmegen mit einem Fernbus ins ostfranzösische Lyon gefahren, hieß es heute aus französischen Ermittlerkreisen.

Nijmegen liegt nahe der Grenze zum deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wie Amri von Berlin aus dorthin gelangte, war zunächst unklar.

Über Lyon und Chambery nach Mailand

Der Bus fuhr den französischen Ermittlern zufolge zum Bahnhof Lyon Part-Dieu, wo Amri später von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Von Lyon aus fuhr der 24-Jährige mit dem Zug in die französische Alpenstadt Chambery und dann nach Italien. Er wurde schließlich in der Nacht zum 23. Dezember bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen.

Amri soll bei dem Anschlag mit einem Lkw auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember zwölf Menschen getötet haben. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die Tat für sich in Anspruch genommen.

Polnischer Lkw-Fahrer wird beigesetzt

Der beim Terroranschlag getötete Lastwagenfahrer aus Polen soll am Freitag in seiner Heimat beigesetzt werden. Das teilte sein Arbeitgeber, die Speditionsfirma Ariel Zurawski, auf Facebook mit. Der Trauergottesdienst und die Beerdigung sollten in dem Ort Banie bei Szczecin stattfinden. Zugleich dankte die Firma im Namen der Familie von Lukasz U. für die Beileidsbekundungen und Worte der Unterstützung aus aller Welt.