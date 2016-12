Nummer auf Amris Handy gespeichert

Im Fall des Anschlags mit einem Lkw auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten ist am Mittwoch ein Mann festgenommen worden. Das gaben die ermittelnden Behörden am Mittwoch bekannt. Es soll sich dabei um einen mutmaßlichen Kontaktmann des auf seiner Flucht in Italien erschossenen Anis Amri handeln. Auf die Spur gebracht hatte die Ermittler eine Nummer auf Amris Handy. Unterdessen sorgt auch eine niederländische SIM-Karte für Aufregung.

