Boualem Sansal: Science-Fiction und Islamismus

Für seinen 2015 erschienenen Roman „2084 - Das Ende der Welt“ hat der frankofone algerische Schriftsteller Boualem Sansal den renommierten Preis der Academie francaise bekommen. Es ist ein düsterer Science-Fiction-Roman über das Leben in einer absolutistischen religiösen Diktatur. Immer wieder setzt sich Sansal in seinen Werken mit Macht und Religion auseinander, und auch in seinen Interviews nimmt er sich kein Blatt vor den Mund - wenn er etwa vor den Gefahren eines radikalen Islam warnt.

