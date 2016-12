Kerry: Zweistaatenlösung einzige Chance für Nahost-Frieden

Eine Zweistaatenlösung ist nach Ansicht des scheidenden US-Außenministers John Kerry die einzige Möglichkeit, dauerhaft Frieden zwischen Israel und Palästinensern zu schaffen. Diese Auffassung hat Kerry heute in Washington in einer Rede bekräftigt.

In den vergangenen Tagen war es wegen der Haltung der USA im UNO-Sicherheitsrat zu Spannungen mit Israel gekommen. Der Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ostjerusalems aufgefordert. 14 Länder stimmten dafür, die USA verzichteten auf ihr Vetorecht und enthielten sich. Israel reagierte mit Kritik an der Regierung von US-Präsident Barack Obama.

NGO: Baugenehmigung für neue Siedlung

Kurz vor Kerrys Rede gab die Stadtverwaltung von Jerusalem laut Aktivisten grünes Licht für einen umstrittenen Siedlungsneubau im Ostteil. Im palästinensischen Stadtteil Silwan soll nun ein vierstöckiges Gebäude gebaut werden, wie die Nichtregierungsorganisation Ir Amim (Stadt der Nationen) heute mitteilte.

Ein anderes Projekt hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zuvor erst einmal vorübergehend ausgesetzt. Er ließ eine Abstimmung über Hunderte neue Siedlerwohnungen im palästinensischen Ostjerusalem verschieben, um vor Kerrys Rede die Spannungen mit den USA nicht weiter anzuheizen, wie ein Vertreter des Planungsausschusses von Jerusalem am Mittwoch sagte.