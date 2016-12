Jahresrückblick: Mercedes-Star tritt mit WM-Krone ab

Es war das Jahr von Mercedes in der Formel 1. Die Silberpfeile fuhren der Konkurrenz meist um die Ohren und gewannen gleich 19 der 21 Rennen. Fraglich war nur, welcher Mercedes-Fahrer am Ende ganz oben stehen würde - Titelverteidiger Lewis Hamilton oder Nico Rosberg. Nach einem Herzschlagfinale in Abu Dhabi war es letztlich der Deutsche. Rosberg feierte zuerst, ehe er in Wien nur fünf Tage nach seinem größten Triumph die Bombe platzen ließ: Rücktritt. Für Hamilton bedeutet der Abgang seines größten Konkurrenten aber keineswegs freie Fahrt für 2017, denn mit Max Verstappen schickt sich ein Jungstar an, die Formel 1 ordentlich aufzumischen.

